Objek Wisata Guci Ditutup Sementara Setelah Banjir Bandang
jpnn.com - Pemerintah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah menutup sementara pemandian air panas Pancuran 13 dan Pancuran 5 kawasan objek wisata Guci untuk pengunjung, setelah kawasan itu dilanda banjir bandang aliran Sungai Gung pada Sabtu (20/12) sore.
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Tegal Akhmad Uwes Qoroni mengatakan saat ini kawasan objek wisata sedang dilakukan pembersihan sisa sampah di Pancuran 5 dan lokasi lainnya yang terdampak banjir bandang.
"Setelah bersih secepatnya difungsikan lagi untuk wisatawan," kata Akhmad di Tegal, Minggu (21/12/2025).
Menurutnya, destinasi wisata Guci saat ini aman untuk dikunjungi tetapi beberapa fasilitas masih terdampak terutama Pemandian Air Panas Pancuran 13 dan Pancuran 5, sehingga untuk sementara belum bisa digunakan.
Menurut dia, pihaknya berupaya melaksanakan langkah antisipasi keselamatan dan memastikan lokasi objek wisata Guci tetap aman untuk wisatawan.
"Saya menginformasikan bahwa destinasi wisata Guci saat ini aman untuk dikunjungi. Hanya saja untuk Pemandian Air Panas Pancuran 13 dan Pancuran 5 sementara belum bisa digunakan akibat luapan air sungai. Tetapi pengunjung tidak perlu khawatir karena tim selalu memantau kondisi secara rutin," tuturnya.
Dia mengingat dengan kondisi cuaca yang masih sering terjadi hujan khususnya di wilayah atas maka pengunjung perlu meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan bersama.
Pancuran 13 di lokasi objek wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah ditutup sementara setelah dilanda banjir bandang. Begini informasinya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pesta Kembang Api di Jakarta Ditiadakan, Diganti Doa Bersama untuk Korban Sumatra
- Kawasan Wisata Guci Tegal Diterjang Banjir Bandang, Ngeri
- Dengar Aspirasi, Cak Imin Fasilitasi Transmigran Korban Bencana Aceh Pulang ke Jawa
- Pengumuman, Tidak Ada Pesta Kembang Api di Jakarta Saat Malam Tahun Baru
- Dalam Suasana Bencana, GPII Ajak Masyarakat Rayakan Tahun Baru dengan Sederhana
- Purbaya Alokasikan Duit Rp 60 Triliun untuk Program Tanggap Bencana 2026