jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo menegaskan tantangan pembangunan daerah tidak semata-mata disebabkan oleh tekanan fiskal akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD).

Namun, juga disebabkan oleh kebutuhan investasi pembangunan yang terus meningkat seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

“Persoalan utama pembangunan daerah bukan hanya bagaimana mencari sumber pembiayaan baru, tetapi bagaimana memastikan setiap pembiayaan mampu menciptakan nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Agus saat diskusi panel bertema Kesiapan Daerah dan Ekosistem Pasar Modal: Memetakan Peluang Obligasi Daerah di Tengah Tekanan Fiskal, pada Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, pada Rabu (18/11).

Menurut dia, kebutuhan pembangunan infrastruktur seperti penyediaan air bersih, transportasi publik, rumah sakit, serta fasilitas pelayanan masyarakat terus meningkat.

Sementara itu, kemampuan APBD untuk membiayai seluruh kebutuhan tersebut memiliki keterbatasan.

Diperlukan diversifikasi sumber pembiayaan jangka panjang yang dapat mempercepat realisasi proyek-proyek pembangunan tanpa mengabaikan disiplin fiskal dan keberlanjutan keuangan daerah.

Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) Itu menjelaskan bahwa penerbitan obligasi daerah sebenarnya telah memiliki landasan hukum, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Lalu, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2024.