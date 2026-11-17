jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah pusat belum memberikan persetujuan atas rencana penerbitan obligasi daerah DKI Jakarta demi mencegah timbulnya beban utang bagi pemerintahan berikutnya. Tidak diberikannya persetujuan juga dikarenakan kekhawatiran akan ditiru oleh daerah berpendapatan rendah.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku memahami alasan rencana penerbitan obligasi daerah tidak mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

“Terus terang saya juga bisa memahami ketika obligasi tidak mendapatkan persetujuan. Karena takutnya kalau obligasi ini kan semua daerah akan minta dan ikut serta,” jelas Pramono di Balai Kota, Selasa (17/11/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan pemerintah pusat telah membahas pengajuan obligasi daerah.

Menurut Tito, pemerintah pusat mempertimbangkan agar obligasi tak menjadi hutang bagi pemerintahan berikutnya.

Selain itu, dikhawatirkan pemerintah daerah lain turut mengajukan apabila pemerintah pusat menyetujui penerbitan obligasi daerah DKI Jakarta.

“Meskipun kalau untuk Jakarta mungkin memiliki kemampuan membayar, tetapi kan daerah-daerah lain nanti kalau ngikut yang nggak punya kemampuan bayar—kami kan punya data lengkap daerah-daerah yang PAD-nya rendah. Dia kalau seandainya mengeluarkan obligasi terus bayarnya gimana?” ungkap Tito.

Untuk itu, Tito menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari alternatif dari pinjaman obligasi dengan mengajukan pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sesuai arahan Menteri Keuangan.