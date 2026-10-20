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OCBC Luncurkan Premier One, Andalkan Layanan Personal untuk Nasabah Kaya

OCBC Luncurkan Premier One, Andalkan Layanan Personal untuk Nasabah Kaya
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(Kiri ke Kanan) Premier Banking Segment Head PT Bank OCBC NISP Tbk (“OCBC”), Stephanie M. Kristanto; Direktur OCBC, Johannes Husin; Wealth Management Advisory Head OCBC, Diamond Stole; dan Customer Experience Head OCBC, Hayati Indah Putri, pada acara Peluncuran Premier One, Selasa (20/10). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - OCBC memperkuat bisnis pengelolaan kekayaan melalui Premier One, layanan eksklusif yang mengutamakan pendampingan personal, akses investasi, dan manfaat gaya hidup bagi nasabah high-net-worth.

Peluncuran Premier One dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan nasabah terhadap solusi keuangan yang sesuai dengan tujuan investasi, kebutuhan keluarga, hingga kepentingan bisnis.

Customer Experience Head OCBC Hayati Indah Putri mengatakan, nasabah dengan kekayaan tinggi membutuhkan layanan yang tidak hanya berfokus pada portofolio investasi.

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“Bagi nasabah affluent, pengalaman yang baik dimulai ketika bank memahami keseluruhan konteks hidupnya, bukan hanya angka pada portofolio,” ujar Hayati.

Menurut dia, personalisasi layanan juga mencakup kemudahan mengakses konsultasi, solusi perbankan, dan manfaat yang relevan dengan kebutuhan nasabah.

OCBC mengacu pada OCBC 2026 Net Promoter Score Study yang menunjukkan nasabah affluent yang puas, memiliki tingkat engagement 20 persen lebih tinggi dibandingkan nasabah yang belum puas.

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Studi tersebut juga mencatat 75 persen investor affluent menginginkan saran investasi yang disesuaikan dengan kondisi mereka.

Sementara itu, 70 persen mengharapkan penasihat keuangan memberikan pandangan secara proaktif.

OCBC memperkuat bisnis pengelolaan kekayaan melalui Premier One, layanan eksklusif yang mengutamakan pendampingan personal

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