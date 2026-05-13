Ocha Peserta LCC Empat Pilar MPR Dapat Motivasi dari Gibran

jpnn.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyemangati 10 siswa-siswi SMAN 1 Pontianak yang merupakan peserta Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat, yang diterimanya di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Siswa-siswi SMAN 1 Pontianak tersebut diundang langsung oleh Wapres ke Jakarta untuk berdialog terutama setelah adanya polemik babak final LCC Empat Pilar MPR RI terkait keputusan dewan juri terhadap jawaban peserta lomba cerdas cermat.

Kedatangan siswa-siswi tersebut didampingi oleh tiga guru dari SMAN 1 Pontianak. "Di dalam tadi, kami diberi motivasi sama Pak Wapres untuk terus belajar," kata Josepha Alexandra Roxa Potifera, yang akrab disapa Ocha, saat ditemui selepas pertemuan dengan Wapres Gibran di Istana Wapres.

Baca Juga: Nadiem Singgung Arahan Jokowi di Sidang Korupsi Chromebook

Menurut Ocha, Gibran juga memberi semangat kepada para siswa untuk mengasah kemampuan berbicara di depan umum (public speaking) dan meningkatkan kemampuan berdebat dan mempertahankan argumentasi.

"Kami diberi motivasi dan tips and trick juga bagaimana caranya nanti untuk ber-public speaking atau untuk berdebat di muka umum," ungkapnya Ocha.

Dalam kesempatan itu, Josepha mengaku senang diundang langsung untuk bertemu Wapres. Dia tidak pernah membayangkan akan bertemu tatap muka dengan Wapres di Istana Wapres.

"Kami dan tim sangat kaget karena informasinya tiba-tiba," kata Josepha.

Selepas bertemu Wapres Gibran, dia pun menyatakan kasus yang terjadi saat babak final LCC Empat Pilar MPR RI itu akan menjadi pembelajaran bagi dirinya dan teman-temannya untuk berkembang.