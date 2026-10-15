Ochi Rosdiana Cerita Kejadian Aneh Saat Syuting Lingsir Wengi: Motel Malioboro

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Ochi Rosdiana membintangi film horor terbaru berjudul 'Lingsir Wengi: Motel Malioboro'.

Dia mengaku sempat merasa ragu saat kali pertama ditawarkan untuk mengambil proyek tersebut.

Sebab, Ochi Rosdiana ternyata cukup peka dengan kehadiran mahluk tidak kasat mata, terutama ketika dirinya sedang lelah atau pikirannya sedang tak dalam kondisi baik.

"Sebenarnya kalau in real life aku lumayan peka. Jadi sebenarnya awal ngambil proyek ini lumayan sempat kayak, 'aduh bagaimana ya'. Di hari-hari biasa saja kadang kalau emang lagi kondisi capek, terus juga pikiran lagi enggak bagus, kadang suka bisa ngerasain hal-hal yang, 'aduh males banget' begitu kan," ungkap Ochi Rosdiana di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/10).

"Terus aku mikir kalau syuting begini, pasti lokasi syutingnya akan horor dan lain-lain," sambungnya.

Kekhawatirannya itu ternyata terbukti tatkala Ochi Rosdiana akhirnya menjalani proses syuting.

Dia mengaku beberapa kali mengalami kejadian mistis saat di lokasi syuting.

Namun, ada kalanya dirinya menyimpan sendiri cerita mistis tersebut karena tak ingin membuat pemain lain maupun para kru merasa takut.