October Wanders at PIK, eksperimen pariwisata urban menyatukan seni, kuliner & gaya hidup.

jpnn.com - JAKARTA - Pantai Indah Kapuk (PIK) menegaskan posisi sebagai laboratorium hidup bagi industri pariwisata modern.

Melalui kampanye “October Wanders at PIK, Explore, Discover, Experience" kawasan ini tak sekadar menggelar serangkaian acara, tetapi menawarkan pengalaman tematik yang terintegrasi dan menggabungkan konsep hiburan, seni, hingga gaya hidup urban.

“Oktober ini, kami ingin setiap langkah di PIK terasa seperti exploration, discovery, dan menjadi experience yang tak terlupakan. Tema ‘October Wanders at PIK’ ini menghubungkan event-event besar MICE dengan pengalaman leisure harian, memastikan bahwa PIK selalu menawarkan sesuatu yang baru dan menarik, baik itu di weekend maupun weekdays. Ini adalah wujud komitmen kami untuk menjadikan PIK sebagai destinasi turisme yang selalu berkembang,” ujar Head of Tourism Development Agung Sedayu Group Fenny Maria.

Selama sebulan penuh, PIK Tourism Board merancang lima jalur eksplorasi bertajuk Wander Trails, sebuah konsep peta wisata yang menautkan berbagai destinasi unggulan, seperti NICE, PIK Avenue, Batavia PIK, Central Market, dan Indonesia Design District (IDD).

Suasana Pantai Indah Kapuk 2. Foto PIK 2.

Tema-tema kuratorial, seperti Wander Foods, Wander Arts & Culture, Wander Rides, Wander Sunset Spots, hingga Wander Events menjadi narasi yang membentuk ritme kehidupan kawasan.

1. Wander Foods – Ketika Gastronomi Menjadi Arah Wisata