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Odoo Integrasi dengan GoFood & GrabFood, Solusi Komprehensif Bisnis F&B

Odoo Integrasi dengan GoFood & GrabFood, Solusi Komprehensif Bisnis F&B
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Odoo integrasi dengan GoFood dan GrabFood, solusi komprehensif bisnis F&B. Foto: Odoo

jpnn.com, JAKARTA - Odoo, penyedia perangkat lunak manajemen bisnis terintegrasi (Enterprise Resource Planning/ERP) global mengumumkan peluncuran fitur integrasi terbarunya dengan dua platform pesan antar makanan terbesar di Indonesia, GrabFood dan GoFood.

Inovasi strategis ini dirancang secara khusus untuk pelaku usaha di sektor F&B Indonesia di Indonesia dalam menyederhanakan operasional, mengotomatisasi manajemen pesanan, dan meningkatkan efisiensi bisnis secara keseluruhan.

Sebelumnya, pelaku usaha seringkali harus mengelola pesanan dari aplikasi Grab dan Gojek menggunakan perangkat yang terpisah dari sistem kasir utama mereka.

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Proses manual ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga rentan terhadap kesalahan pencatatan dan ketidakakuratan inventaris.

Melalui integrasi langsung (API) antara Odoo, Grab, dan Gojek, kini seluruh aktivitas penjualan dapat dikelola melalui satu dasbor terpusat di sistem Odoo.

Keunggulan Utama Integrasi Odoo dengan GrabFood & GoFood:

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- Manajemen Pesanan Terpusat

Setiap pesanan yang masuk dari aplikasi Grab dan Gojek akan langsung dikirimkan dan tercetak secara otomatis d i sistem Point of Sale (POS) Odoo maupun di layar dapur (Kitchen Display System), menghilangkan kebutuhan untuk memasukkan ulang data pesanan secara manual.

Penyedia perangkat lunak manajemen bisnis terintegrasi, Odoo integrasi dengan GoFood dan GrabFood.

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