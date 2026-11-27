jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons rekomendasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk mulai mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap.

Airlangga menyatakan permintaan OECD tersebut telah menjadi perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

"Pemerintah juga menindaklanjuti catatan OECD agar subsidi ke depan lebih tepat sasaran melalui berbagai exercise," kata Airlangga di kantornya, Jumat (27/11)

Selain itu, Airlangga juga menanggapi laporan OECD mengenai isu hanya 17% siswa Indonesia berusia 15 tahun yang mencapai tingkat kemahiran dasar matematika dalam survei PISA.

Angka tersebut berada jauh di bawah rata-rata negara anggota OECD yang mencapai 65%.

OECD memperingatkan penguasaan dasar STE, khususnya matematika dan sains, merupakan kendala sekaligus kunci utama jika Indonesia ingin sukses membangun ekosistem industri chip dan semikonduktor global.

Airlangga menegaskan pemerintah telah memonitor angka STEM yang relatif rendah untuk anak-anak Indonesia.

"Hal ini telah menjadi atensi khusus dari Bapak Presiden untuk ditingkatkan," ujarnya.