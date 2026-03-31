Oei Al-Kaff
Oleh Dahlan Iskan
jpnn.com - Foto di museum Mukalla ini tidak asing di literatur Nusantara: Sayyid Abubakar bin Syeikh Al-Kaff. Berpeci hitam tinggi.
Anda sudah tahu siapa ia: masih keluarga orang terkaya di seluruh tanah Melayu: Syekh Salim bin Abdullah Al-Kaff.
Kekayaan Syekh Salim meluas. Mulai dari Batavia (Jakarta), Singapura, Johor sampai pun ke Malaka. Ia mirip Oei Thiong Ham dari Semarang: orang terkaya di seluruh Asia Tenggara setelah zaman Al-Kaff.
Ada orang Hadramaut lain yang juga tidak kalah dengan Al-Kaff. Namanya Al-Junaid. Ia orang terkaya setelah Al-Kaff dan setelah Thiong Ham. Sisa-sisa kejayaan Al-Junaid masih terasa di Singapura, pun sampai sekarang.
Tidak dengan Al-Kaff. Kekayaannya dihabiskan untuk wakaf. Di mana-mana. Di Jakarta. Di Singapura. Di Johor. Di Malaka. Lebih banyak lagi di Hadramaut –satu provinsi di Yaman Selatan.
Anda sudah tahu: saking kayanya Al-Kaff sampai Sultan Johor kala itu mengizinkannya punya mata uang sendiri. Yakni mata uang yang khusus beredar di kawasan perkebunan karet yang mahaluas di sana.
Museum ini tidak terlalu tua: dibangun tahun 1931. Saat ini sedang direnovasi. Banyak bagian bangunan berlantai dua itu rusak. Maklum, istana Sultan Hadramaut ini dibangun dengan bahan tanah. Bukan semen. Begitulah umumnya bangunan di sana.
