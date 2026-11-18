jpnn.com, JAKARTA - PT Ofero Technology Indonesia (Ofero Indonesia) kembali menambah jajaran motor listrik barunya melalui kehadiran Carria 1 Rabu (18/11).

Motor listrik yang dirancang untuk menunjang produktivitas harian pengguna perorangan maupun kebutuhan operasional armada bisnis (fleet) itu dibanderol Rp29.999.000 off the road.

Mengusung tagline "Kerja Cepat, Muat Lebih Banyak", motor listrik itu hadir dengan konsep kendaraan multifungsi yang mengutamakan kepraktisan.

Selain itu, Ofero Carria 1 dibekali sejumlah fitur mumpuni untuk menunjang aktifitas.

Salah satunya, motor itu ditenagai teknologi baterai semi solid lithium mutakhir

Teknologi pengisian daya super cepat itu memungkinkan dua unit baterai terisi penuh hanya dalam waktu 1 jam saja.

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Ofero juga menyematkan teknologi fitur Fast Charging hingga 60A. Teknologi pengisian daya super cepat itu memungkinkan dua unit baterai terisi penuh hanya dalam waktu 1 jam saja.

Sales Manager Ofero Indonesia Super Wang mengungkapkan pihaknya melakukan kerja sama dengan Longway untuk memberikan pilihan skema kepemilikan bagi konsumen.