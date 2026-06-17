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Ofero Pamerkan 2 Motor Listrik Terbaru di Jakarta Fair 2026

Ofero Pamerkan 2 Motor Listrik Terbaru di Jakarta Fair 2026
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Lini motor listrik Ofero di Jakarta Fair 2026. Foto: ofero

jpnn.com, JAKARTA - Motor listrik dan sepeda listrik masih menjadi magnet di Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026.

Salah satunya Ofero yang hadir membawa deretan produk andalannya di Hall A2 JIEXPO Kemayoran.

Mengusung tema “Pilihan Setia Keluarga”, Ofero menampilkan berbagai kendaraan listrik untuk kebutuhan mobilitas harian.

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Di segmen motor listrik, model bergaya klasik Picassio menjadi salah satu produk yang banyak menarik perhatian.

Tak hanya itu, Ofero juga memanfaatkan ajang JFK 2026 untuk memperkenalkan dua calon produk anyar yang akan segera dipasarkan, yakni sepeda listrik Monster Evo dan motor listrik Carria 1.

Kedua model tersebut untuk pertama kalinya dipamerkan kepada publik.

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Pengalaman pengunjung di booth Ofero juga dibuat lebih interaktif.

Selain melihat langsung jajaran produk, pengunjung dapat mencoba kendaraan listrik melalui fasilitas test ride.

Ofero hadir membawa deretan produk andalannya di Hall A2 JIEXPO Kemayoran. Ada 2 motor listrik terbaru

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