Official Merchandise Pertamina Grand Prix of Indonesia Hadir di Bandara Internasional Lombok

jpnn.com, LOMBOK - PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Retail (PERTARE) turut memeriahkan ajang balap motor internasional Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dengan menghadirkan official merchandise di booth Pertamina di Bandara Internasional Lombok.

Kehadiran Official Merchandise tersebut menjadi salah satu upaya PERTARE untuk memberikan pengalaman yang lebih dekat sekaligus memperluas akses bagi masyarakat dan penggemar MotoGP yang datang ke Lombok.

Berlokasi di salah satu pintu masuk menuju Pulau Lombok, booth ini memungkinkan para penonton mendapatkan merchandise resmi sejak tiba di Lombok, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Pertamina Mandalika International Circuit.

Beragam pilihan Official Merchandise Pertamina Grand Prix of Indonesia tersedia bagi pengunjung, dilengkapi dengan berbagai promo menarik.

Kehadiran merchandise tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari pengalaman para penggemar dalam menyambut dan menyaksikan gelaran MotoGP di Mandalika.

Booth Official Merchandise di Bandara Internasional Lombok bisa dikunjungi pada 7–13 Oktober 2026.

“Dengan hadirnya Official Merchandise Pertamina Grand Prix of Indonesia di Bandara Internasional Lombok, kami berharap dapat menambah pengalaman dan antusiasme masyarakat, khususnya para penggemar yang akan menyaksikan langsung gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia. Kehadiran merchandise ini juga menjadi kesempatan bagi pengunjung untuk membawa pulang memorabilia dari perhelatan MotoGP di Indonesia," ujar Corporate Secretary PERTARE Ardhi Widodo.

Selain di Bandara Internasional Lombok, Official Merchandise Pertamina Grand Prix of Indonesia juga dapat diperoleh di Bright Store yang berlokasi di Pertamina Mandalika International Circuit pada 9–11 Oktober 2026.