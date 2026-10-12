Ofisial Persib U-18 Sembunyi di Tempat Tambal Ban Saat Diserang Oknum Suporter
jpnn.com, BANDUNG - Media Officer Persib Bandung Pandu Persada menjadi korban dalam insiden penyerangan bus Elite Pro Academy (EPA) di Batang, Jawa Tengah, pada Minggu (11/10/2026) malam.
Dia bercerita saat itu rombongan hendak pulang ke Bandung seusai Persib U-18 menjalani pertandingan tandang di Solo.
Saat di Rest Area 360 Batang, mereka berhenti untuk beristirahat.
Mulanya tidak ada yang mencurigakan. Namun, ketika official dan pemain turun dari bus, terdapat sekelompok orang yang disebut merupakan suporter tim rival, Persija.
"Nah, memang sepengetahuan saya enggak ada, gitu kami tuh enggak ada interaksi sama sekali dengan mereka. Cuma ketika kami turun saja, mereka akhirnya ngeh gitu bahwa ini tuh rombongan Persib," kata Pandu saat ditemui di Pendopo Kota Bandung, Senin (12/10).
Pandu mengaku telah diminta oleh temannya agar berhati-hati karena terdapat salah satu suporter tim lawan. Namun, dia mencoba untuk tenang lantaran tidak melakukan aktivitas yang mengganggu.
"Wah, ya sudahlah enggak apa-apalah, orang kami enggak ganggu. Mudah-mudahan mereka juga enggak ganggu, tetapi ternyata saya salah," ucapnya.
Sekelompok orang tersebut tiba-tiba mengerubungi saat mereka hendak masuk ke dalam bus. Dalam momen itu, salah satu temannya sempat ditarik oleh massa.
Begini cerita Pandu Persada, ofisial Persib yang diserang oknum suporter The Jakmmania di Rest Area Batang, Jawa Tengah.
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