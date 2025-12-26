Ogah Dipoligami, Wardatina Mawa Mantap Bercerai

menu
Influencer Wardatina Mawa bersama suami, Insanul Fahmi. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com - Wardatina Mawa tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Insanul Fahmi dan ogah dipoligami.

Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Wardatina Mawa, Fedhli.

Dia memastikan bahwa kliennya tetap ada pendiriannya untuk enggan dipoligami.

"Tetap dengan pendiriannya. Kalau Mawa soal itu tetap dengan pendiriannya dia tidak mau dipoligami dan tetap teguh untuk bercerai," ujar Fedhli di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Jumat (26/12).

Namun, dia menyebut bahwa Mawa belum melayangkan gugatan cerai kepada Insanul Fahmi.

Sebab saat ini, Mawa masih fokus dengan proses hukum yang sedang berjalan.

Adapun Mawa melaporkan Insanul Fahmi dan Inara Rusli atas dugaan perzinahan dan perselingkuhan di Polda Metro Jaya.

Selain itu, ada laporan lain yang dilayangkan terhadap dirinya.

