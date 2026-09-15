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Ogah Jadi Pejabat Lagi, Purbaya Pilih Mancing Mujair di Belakang Rumah

Ogah Jadi Pejabat Lagi, Purbaya Pilih Mancing Mujair di Belakang Rumah
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Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku ogah kembali mengisi jabatan di pemerintahan setelah dicopot mendadak dari jabatan prestisius yang sempat disandangnya. 

Meski sempat dirumorkan mendapat tawaran untuk mengisi posisi strategis lain, Purbaya memilih menolaknya.

"Sudah pensiun, ya sudahlah," ujar Purbaya seusai serah terima jabatan menkeu di Kementerian Keuangan,  Jakarta Pusat, Selasa (15/9).

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Purbaya menjelaskan keterlibatannya di kabinet berawal dari niatnya membantu sementara waktu setelah dirinya bersiap pensiun dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menurut Purbaya, masa pengabdian selama satu tahun di kementerian sudah cukup baginya.

Setelah resmi melepas jabatan sebagai bendahara negara, Purbaya mengaku memiliki rencana harian yang jauh dari hingar-bingar birokrasi.

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Dia memilih pulang ke rumah untuk menyalurkan hobinya memelihara dan memancing ikan di kolam belakang rumahnya.

"Habis ini mau pulang mancing di belakang rumah, mancing ikan mujair. Gue punya kolam di belakangnya, jadi, bisa mancing di belakang rumah tiap hari," tuturnya.

Purbaya Yudhi Sadewa ogah kembali mengisi jabatan di pemerintahan setelah dicopot secara mendadak dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan.

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