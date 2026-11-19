Ogah Masuk Pemerintahan, Megawati: Saya Bilang Terima Kasih
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku tidak mau menjadi bagian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.
Presiden Kelima RI itu menyampaikan hal tersebut saat menyampaikan orasi ilmiah berjudul "Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia" pada Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Program Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Jakarta, Kamis (19/11).
"Mau dikasih masuk ke pemerintahan, saya bilang, 'terima kasih'. Saya di luar saja," kata Megawati.
Menurut Megawati pilihan politiknya itu didasarkan pada keyakinan ideologisnya.
"Keyakinan itu bersumber dari Pancasila makanya kalian harus benar hidup di sini dengan Pancasila. Falsafah bangsa ini hanya bisa dipahami kalau kita mau membaca memahami konteks kelahirannya dan mengerti bagaimana praktiknya dalam kehidupan berbangsa bernegara," tambahnya.
Megawati melontarkan pernyataan tersebut setelah lebih dulu mengkritik aparat hukum dan menilai publik kini tidak berani bersuara.
Tak hanya itu, Megawati menyatakan menggugat jalannya pemerintahan sebelum menutup orasinya dengan penolakan masuk pemerintahan.
Megawati menilai banyak orang kini takut bersikap tanpa perintah. "Semuanya, tuh, sekarang sukanya begitu. Jadi, seperti harus perlu komando terus," ujarnya.
Megawati Soekarnoputri menolak masuk pemerintahan dan mengkritik aparat hukum dalam orasi ilmiah.
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