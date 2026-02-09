Ogah Mengalah, Pengendara Diduga Aniaya Sopir Ambulans

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Polres Cimahi mengamankan pelaku dugaan penganiayaan sopir ambulans di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Terduga pelaku diamankan pada Minggu (8/2/2026) malam di wilayah Baros, Kota Cimahi.

"Terduga pelaku telah diamankan tadi malam sekitar jam 10 di Baros, Cimahi," kata Kasi Humas Polres Cimahi Iptu Gofar Supangkat saat dikonfirmasi, Senin (9/2).

Hasil pemeriksaan sementara, teduga pelaku telah mengakui pemukulan terhadap sopir ambulans berinisial AW (52 tahun) pada Sabtu (7/2).

Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui benang merah dam motif dugaan penganiayaan itu.

"Sementara memang ada pengakuan bahwa terduga pelaku melakukan pemukulan, kami masih masih melakukan penyidikan lebih lanjut," ungkapnya.

Gofur mengkonfirmasi soal adanya kedatangan komunitas sopir ambulans yang datang ke Polres Cimahi pada Minggu malam.

"Tadi malam memang ada rekan-rekan dari sopir ambulans, kami terima dan dilakukan audiensi, yang intinya kasus ini telah dipercayakan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut," tegasnya,