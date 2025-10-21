OGRA 2025 Rayakan Arsitektur yang Berkelanjutan dan Ekspresif

jpnn.com, JAKARTA - Malam puncak sayembara Onduline Green Roof Award (OGRA) 2025, sebagai bagian dari rangkaian Jakarta Architecture Festival (JAF) 2025) diselenggarakan di Blok M Hub, Jakarta Selatan, Jumat (17/10).

Acara ini jadi momentum apresiasi bagi para arsitek Indonesia dan terus mendorong transformasi praktik pembangunan menuju pendekatan yang lebih sadar lingkungan.

Diselenggarakan oleh PT Onduline Indonesia dan berkolaborasi dengan IAI Jakarta, OGRA 2025 mengusung semangat inovasi arsitektur berkelanjutan dan ekspresi desain yang menempatkan atap bukan hanya sebagai pelindung, melainkan juga sebagai identitas dan refleksi karakter bangunan.

Esther Pane, Country Director PT Onduline Indonesia pada sambutannya mengatakan sejak pertama kali diluncurkan pada 2013, OGRA merupakan bentuk komitmen Onduline untuk mendukung para arsitek dalam menciptakan solusi desain yang berkelanjutan.

“Mewakili PT Onduline Indonesia, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada IAI Jakarta untuk terselenggaranya OGRA 2025. Ini pertama kalinya kita berkolaborasi dengan IAI, khususnya IAI Jakarta. Terima kasih, untuk semua kerja kerasnya membantu kita bahkan sampai menetapkan topiknya yang berjudul Expressive Roofing: Beyond Shelter Towards Identity,” ujar Esther.

Kemudian, Esther juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para partisipan yang telah menembus rekor baru bagi Onduline.

Menurutnya semua hasil karya peserta pada sayembara OGRA 2025 tidak ada yang dibuat dengan asal-asalan, artinya menurut Esther ketika proses kurasi di setiap desain tersebut, expressive roofing-nya kelihatan, para peserta menggunakan pendekatan desain yang sangat bertanggungjawab.

“Narasinya, konsepnya, perhitungannya, dan inilah yang berusaha kami lakukan sebagai bagian dari Onduline. Profesi kita sebagai seorang arsitek bukan sekadar menghasilkan karya yang bagus dan dikenal, tetapi karya yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, sosial, dan ekologi,” jelas Esther.