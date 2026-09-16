Oh In-kyun Ingatkan Persib, Satu Kesalahan Bisa Jadi Bumerang di Markas FC Seoul

jpnn.com - Persib Bandung mendapat peringatan penting menjelang laga perdana Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Maung Bandung akan menantang tuan rumah FC Seoul di Seoul World Cup Stadium, Korea Selatan, Rabu (16/9/2026) sore.

Mantan pemain Persib asal Korea Selatan Oh In-kyun mengingatkan Maung Bandung agar tidak gegabah dengan bermain terlalu terbuka sejak awal pertandingan.

Menurutnya, FC Seoul memiliki kualitas mumpuni dan sedang berada dalam performa terbaik setelah memimpin klasemen K League 1.

In-kyun meminta Persib memperkuat pertahanan terlebih dahulu sebelum meningkatkan agresivitas serangan.

Bermain terbuka sejak menit awal dinilai berisiko menguras stamina karena FC Seoul memiliki keunggulan fisik dan mampu memainkan tempo tinggi.

"Seoul kalau kamu tahu, mereka sekarang nomor satu di Korea, di liga ini. Mereka punya pemain asing dan lokal bagus, hampir semua pernah bermain di Timnas. Mereka punya bek kiri dengan crossing bagus. Kamu tahu, mereka punya pemain di sisi kiri dan kanan yang bagus, bisa memanfaatkan half space dan juga punya striker kuat, tinggi, top skorer," kata In-kyun.

In-kyun menilai pertahanan harus menjadi prioritas Persib sebelum memikirkan agresivitas serangan. Menurutnya, pendekatan terlalu terbuka justru dapat menyulitkan Maung Bandung.