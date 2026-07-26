Oh, Konon Ini Alasan Kaesang Pilih Jadi Caleg PSI di Dapil V Jateng untuk Pemilu 2029

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep memutuskan maju sebagai calon legislatif atau caleg pada Pemilu 2029.

Putra ragil Presiden Ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi itu berencana menjadi caleg PSI untuk Daerah Pemilihan V Jawa Tengah (Jateng).

Menurut Ketua DPP PSI Bestari Barus, kader partainya dalam rapat kerja nasional atau rakernas pada Januari 2026 sudah menentukan dapil untuk pencalegan.

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"Saya juga ikut memilih dapil," kata Bestari saat dihubungi, Minggu (26/7).

Eks anggota DPRD Jakarta tersebut menyebut Kaesang dalam Rakernas PSI di Makassar itu sudah memilih mengisi lokasi untuk menjadi caleg.

Bestari mengungkapkan Kaesang baru mengumumkan menjadi caleg DPR RI untuk Dapil V Jateng pada kegiatan Rakorda PSI Solo pada 25 Juli 2026.

"Mas Kaesang menetapkan beliau itu untuk berada di Dapil V Jateng. Begitu," ujarnya.

Bestari menilai keputusan Kaesang memilih dapil yang meliputi Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Solo itu merupakan hal wajar.