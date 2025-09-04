menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Tenis » Oh, My God! Naomi Osaka Tembus Semifinal US Open 2025

Oh, My God! Naomi Osaka Tembus Semifinal US Open 2025

Oh, My God! Naomi Osaka Tembus Semifinal US Open 2025
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Naomi Osaka di perempat final US Open 2025. Foto: Charly Triballeau/AFP

jpnn.com - NEW YORK CITY - Mantan tunggal putri nomor satu dunia Naomi Osaka (Jepang) melanjutkan sensasinya di grand slam US Open 2025.

Peraih gelar US Open pada 2018 dan 2020 itu memastikan satu tempat di semifinal.

Setelah mengalahkan unggulan kedua Coco Gauff di 16 Besar, Osaka menaklukkan satu lagi pemain terbaik dunia, yakni Karolina Muchova di 8 Besar.

Baca Juga:

Pada laga di Arthur Ashe Stadium, NYC, Kamis (4/9) pagi WIB itu, Osaka menang 6-4, 7(7)-6(3) dalam durasi satu jam 49 menit.

"Oh, my god. Ini seperti mimpi, yang terwujud," tutur Osaka kepada awak US Open, on court seusai laga.

Petenis berusia 27 tahun yang kini bertengger di anak tangga 24 dunia itu seperti sulit memercayai dia bisa mengalahkan Muchova.

Baca Juga:

"Saya mengalahkan salah satu pemain yang konsisten dan terbaik. Saya berterima kasih kepada penonton yang datang ke sini, bertepuk tangan untuk saya," katanya.

"Ya, saya yakin pertandingan berikutnya (vs Amanda Anisimova di semifinal) akan lebih sulit," imbuh Naomi Osaka. (adk/jpnn)

Mantan petenis nomor satu dunia Naomi Osaka mengantongi tiket semifinal US Open 2025.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI