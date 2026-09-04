Oh Ternyata, Audi Marissa dan Anthony Xie Sudah Pisah Rumah, Sejak Kapan?

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Audi Marissa ternyata sudah tak lagi tinggal seatap dengan Anthony Xie.

Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea.

Dia mengatakan bahwa kliennya dan Audi Marissa tak lagi tinggal serumah, bahkan sebelum gugatan cerai didaftarkan.

"Sebelum gugatan diajukan ke pengadilan, antara Audi dan Anthony sudah pisah rumah," ujar Rendi Rumapea di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (3/9).

Namun, dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai kapan pasangan tersebut pisah rumah.

Adapun putra sematawayang mereka, Anzel Maverick Xie kini tinggal bersama Anthony Xie.

"(Anak tinggal sama siapa?) Sama Anthony," tuturnya.

Sebelumnya, Audi Marissa menggugat cerai suaminya, Anthony Xie ke PN Jakarta Selatan melalui kuasa hukumnya.