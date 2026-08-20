Oh Ternyata Hujan di Jakarta Adalah Modifikasi Cuaca

jpnn.com, JAKARTA - Hujan mengguyur sejumlah wilayah Jakarta pada Rabu siang hingga sore ini.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan hujan yang terjadi di Jakarta sore kemarin adalah modifikasi cuaca (OMC).

"Berkali-kali saya sampaikan bahwa pemerintah DKI Jakarta, ketika begitu ada awan, sekecil apa pun awan itu, akan dibuat untuk hujan buatan," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/8).

Pramono mengatakan pihaknya terus melakukan strategi modifikasi cuaca dengan melakukan hujan buatan di Jakarta.

"Walaupun kelihatan bangetlah, bukan sesuatu hujan yang seperti pada musim hujan. Ini modifikasi cuaca," tuturnya.

Pramono menuturkan hujan yang mengguyur Jakarta belum maksimal karena kondisi awan yang terbatas.

"Memang tadi sempat dua kali hujan. Break kurang lebih 30 menit, hujan lagi," ujarnya.

Pramono mengaku senang karena hujan yang mengguyur bisa membuat udara Jakarta menjadi lebih segar.