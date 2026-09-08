Oh Ternyata, Ini Alasan Al Ghazali Ogah Ekspos Wajah Sang Anak ke Publik

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Al Ghazali hingga saat ini masih merahasiakan wajah buah hatinya dari sorotan kamera maupun media sosial.

Suami Alyssa Daguise itu ternyata punya pertimbangan sendiri mengapa belum mempublikasikan wajah putri sematawayangnya tersebut.

Dia mengatakan saat ini keputusan untuk tidak mempublikasikan wajah anak merupakan hak orang tua, hingga nanti sang putri bisa menentukan pilihannya sendiri.

"Enggak tahu ya, kalau aku sih tergantung anak ya. Cuma anak aku sih sudah sadar kamera banget. Kalau direkam pasti dia ngelihatin," ujar Al Ghazali di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (5/9).

"Kalau sekarang ini hak aku untuk enggak dipublish, jadi aku jaga nanti kalau sudah dipublish ya itu anak yang mau," sambungnya.

Sebagai seorang yang lahir dan tumbuh sebagai anak dari musikus ternama, Al Ghazali tentu sangat akrab dengan kamera dan juga kejaran media sejak kecil.

Pengalaman tersebut yang tampaknya membuat pria 29 tahun tersebut menjadi lebih protektif terhadap sang buah hati.

"Lebih menjaga saja sih. Karena aku dari kecil memang sudah biasa di depan media, jadi tahu lah bagaimananya," ucap Al Ghazali.