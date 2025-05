Oh Ternyata, Ini Alasan Maxime Bouttier Mantap Menikah Dengan Luna Maya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Maxime Bouttier telah resmi menikah dengan Luna Maya pada 7 Mei 2025.

Pria 32 tahun itu lantas mengungkapkan hal yang membuatnya yakin untuk membangun bahtera rumah tangga dengan Luna Maya.

"Ya kayak yang tadi aku bilang, merasa benar saja (dengan Luna)," ujar Maxime Bouttier di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5).

Selain merasa Luna merupakan pasangan yang tepat baginya, adanya kesamaan latar belakang antara keduanya juga menambah keyakinan pria berdarah Perancis - Indonesia itu.

Pasalnya mereka sama-sama memiliki darah campuran Indonesia dan Eropa. Kemudian, Luna dan juga Maxime memiliki lingkup pertemanan yang sama di Bali.

Itu mengingat keduanya sama-sama tumbuh besar di Bali.

"Kembali ke background keluarga kami yang sama-sama mix ada darah Indonesia dan Eropa, ya bukan hal yang susah untuk gabungkan semuanya. Lalu, kami berdua sama-sama dari Bali juga dan punya circle yang sama di Bali, ini rasanya seperti rumah saja, itu sudah kayak bikin aku mikir ya 'she is it'," tutur Maxime Bouttier.

Ketika akhirnya mereka menjalin hubungan, Maxime juga makin mengagumi sosok Luna Maya.