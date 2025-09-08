Oh Ternyata, Ini Alasan Meiza Aulia Gugat Cerai Eza Gionino

jpnn.com, JAKARTA - Pesinetron Eza Gionino digugat cerai oleh istrinya, Meiza Aulia di Pengadilan Agama (PA) Cibinong.

Kuasa hukum Meiza Aulia, Rendi Rumapea mengatakan, gugatan itu dimasukkan ke pengadilan agama pada 29 Agustus 2025.

Adapun sidang perdana perceraian pasangan suami istri itu akan digelar pada 22 September mendatang.

Lalu, apa alasan Meiza Aulia menggugat cerai Eza Gionino setelah 7 tahun membangun bahtera rumah tangga?

"Pada intinya, dari 7 tahun pernikahan, 2018 sampai 2025, ini bentuk akumulasi dari hubungan rumah tangga klien kami. Up and down, sampai akhirnya dari sisi klien kami, tahun ini adalah tahun yang tepat untuk melayangkan gugatan cerai," ujar Rendi Rumapea di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (7/9).

Dia menegaskan bahwa alasan kliennya mengajukan gugatan cerai karena merasa tak ada lagi kehormanisan dalam rumah tanggannya.

Akan tetapi, Rendi tak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

"Secara umum, tidak ada kesesuaian, keharmonisan lagi. Mas Eza dan Mba Eca, ya seperti itu. Akhirnya klien kami meyakinkan diri menggugat cerai," tuturnya.