Oh Ternyata, Ini Alasan Sarwendah Pilih Pindah dari Rumah Cilandak

jpnn.com, JAKARTA - Sarwendah buka suara soal alasannya meninggalkan rumah yang selama ini ditempatinya bersama anak-anak.

Salah satunya adalah berkaitan dengan polemik harta bersama atau gana-gini.

Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu mengatakan, aset harta gana-gini yang didapatkan oleh Ruben Onsu berstatus bersih (clear and clean).

Sementara itu, aset yang didapatkan Sarwendah ternyata terlilit persoalan utang.

"RO mendapatkan dua aset, klien kami mendapatkan dua aset. Tetapi aset yang didapat RO adalah aset yang clean and clear, tidak ada permasalahan di bank. Ternyata yang diberikan kepada klien kami ini bermasalah di bank, yang nilainya cukup fantastis," ujar Chris Sam Siwu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (22/7).

Dia menuturkan, Sarwendah tak ingin terus-menerus terseret dalam pusaran polemik aset tersebut.

Dengan kemandirian finansial yang dimilikinya saat ini, ibu dua putri tersebut lebih memilih melangkah maju demi ketenangan hidup bersama anak-anaknya.

"Klien kami tidak mau terseret lagi dengan pusaran itu, klien kami dengan finansial yang sudah mandiri, klien kami lebih baik untuk pindah. Untuk mencari apa? Mencari kebahagiaan dengan anak-anak," ucap Chris Sam Siwu.