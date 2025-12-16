OH!SOME Merilis 10 Rekomendasi Unik Kado Natal dan Tahun Baru 2026

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang puncak liburan Natal 2025 dan menyambut Tahun Baru 2026, OH!SOME, retailer lifestyle di bawah naungan Blue Origin Group mengajak masyarakat merayakan momen ini dengan berbagai hadiah menarik.

OH!SOME merilis 10 Rekomendasi Kado Natal dan Tahun Baru yang dapat menjadi inspirasi hadiah untuk keluarga, sahabat, atau kolega.

“Ada beragam pilihan ini, mulai dari dekorasi musiman hingga produk fungsional harian, tersedia di seluruh gerai kami,” ujar Public Relations OH!SOME Shelly dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (16/12).

Berikut adalah 10 pilihan kado akhir tahun dari OH!SOME, pertama Disney Stitch Christmas Tree Plush. Berupa boneka plush berbentuk pohon Natal dengan karakter Stitch berukuran sekitar 30 cm ini tersedia di berbagai store OH!Some. Selain menggemaskan, item ini juga bisa menjadi dekorasi manis untuk mempercantik suasana Natal di rumah.

Kedua, Rolife–Classic Carousel, produk ini merupakan pilihan kado akhir tahun yang menarik sekaligus edukatif.

Penerima kado dapat merakit Classic Carousel sendiri. Produk ini juga dilengkapi dengan fitur musik, menjadikannya pajangan DIY yang estetik.

Ketiga, Disney’s Mickey & Friends Hooded Blanket . Produk favorit pelanggan dari berbagai usia ini bisa digunakan sebagai bantal, selimut, sekaligus hoodie. Selain karakter Mickey, hooded blanket berbahan lembut ini juga hadir dengan beragam karakter Disney lainnya.

Keempat, Disney Chip and Dale Thermal Cup. Thermal cup bertema Chip and Dale dari Disney ini hadir dengan desain yang playful sekaligus stylish. Produk ini dapat menjaga minuman tetap panas atau dingin lebih lama, dengan kapasitas 457 ml dan cocok untuk penggunaan sehari-hari.