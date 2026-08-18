OH!SOME Punya Program Khusus Bulan Ini, Banyak Promo Menarik
jpnn.com, JAKARTA - Memasuki usia dua tahun di Indonesia, retailer gaya hidup OH!SOME menggelar rangkaian program khusus bertajuk Double the OH!SOME sepanjang Agustus 2026.
Selain menghadirkan berbagai promosi dan aktivitas bagi pelanggan, momentum ini sekaligus menandai langkah perusahaan memperkuat operasionalnya menjelang tahun ketiga di pasar Indonesia.
Mengusung tema Double the Fun, Double the Happiness, OH!SOME menghadirkan sejumlah program mulai dari diskon ulang tahun, undian berhadiah, permainan interaktif di toko, hingga aktivitas digital melalui Instagram, WhatsApp Community, dan Threads.
Salah satu program yang dihadirkan adalah Lucky 2 Birthday Discount. Pelanggan yang tanggal lahirnya memiliki angka 2 dapat menunjukkan identitas diri yang valid di toko yang berpartisipasi untuk memperoleh diskon 10%.
"Selain itu, setiap transaksi selama Agustus memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk mengikuti Weekly Lucky Draw dengan hadiah berupa gift pack OH!SOME dan voucher belanja hingga Rp1 juta. Pemenang dipilih setiap pekan," kata Perwakilan manajemen OH!SOME, Hadi Sampurno dalam keterangannya, Selasa (18/8).
OH!SOME juga menghadirkan Double Mini Games yang terdiri dari dua tantangan.
Dalam 2-Second Stopwatch Challenge, peserta harus menghentikan stopwatch tepat pada angka 2,00 detik.
Sementara dalam Partner Teamwork Challenge, pelanggan diuji dalam kekompakan dan koordinasi bersama pasangan. Peserta berkesempatan memperoleh voucher belanja serta merchandise OH!SOME.
Genap dua tahun di Indonesia, OH!SOME punya program khusus bulan ini dengan menawarkan banyak promo nenarik
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