OIKN Siagakan 25 Pemandu Wisata Layani Pengunjung IKN Selama Libur Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyiagakan 25 pramuwisata untuk melayani ribuan pengunjung yang diprediksi memadati Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) selama musim libur Lebaran 2026.

"Para pramuwisata ini berasal dari kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan warga lokal yang menjadi relawan binaan Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Otorita IKN," ujar Juru Bicara Kepala OIKN Troy Pantouw di Nusantara, Jumat.

Troy yang juga Staf Khusus Bidang Komunikasi OIKN ini melanjutkan, para pemandu wisata (pramuwisata) ini sebelumnya telah mengikuti pelatihan serta Program Aktualisasi Pemagangan selama satu tahun untuk mendukung pelayanan kunjungan masyarakat di KIPP Nusantara.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 orang pemandu wisata di antaranya telah memiliki sertifikasi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Bagi mereka, kesempatan tersebut menjadi pengalaman berharga, karena dapat terlibat langsung dalam memperkenalkan IKN kepada masyarakat.

Di tengah meningkatnya kunjungan masyarakat ke kawasan Nusantara, kehadiran Pramuwisata Nusantara ini untuk membantu pengunjung memahami berbagai kawasan dan fasilitas yang ada di IKN, sekaligus memperkenalkan perkembangan pembangunan ibu kota baru ini kepada masyarakat luas.

Para pemandu wisata akan mendampingi para pengunjung yang ingin mengenal lebih dekat perkembangan pembangunan IKN, sehingga kehadiran pemandu menjadi bagian penting dari pelayanan kunjungan yang dihadirkan di kawasan Nusantara.

Sebanyak 25 pramuwisata ini akan mendampingi pengunjung yang diperkirakan ribuan orang per hari datang ke puluhan destinasi di Nusantara seperti kawasan peribadatan, area perkantoran dan hunian, serta berbagai ruang publik yang dibuka sebagai bagian dari pengalaman kunjungan.

Beberapa lokasi seperti kawasan Plaza Seremoni, PSSI, Embung MBH, Glamping IKN, Bendungan Sepaku Semoi, Plaza Bhinneka Tunggal Ika, Taman Kusuma Bangsa, Masjid Negara serta berbagai spot destinasi wisata sekitar IKN.