OIna Intens Berkomunikasi dengan Pemda NTT Menjelang Pesonas 2026 di Kupang

Kontingen Indonesia pada ajang Special Olympics World Summer Games 2023 di Berlin. Foto: Dokumentasi SOIna

jpnn.com - Special Olympics Indonesia (SOIna) mulai mempersiapkan diri menghadapi Special Olympics World Summer Games (SOWSG) 2027 yang akan digelar di Cile.

Sebagai bagian dari persiapan menuju ajang tersebut, SOIna berencana menjaring atlet melalui seleksi pada Pekan Special Olympics Indonesia (Pesonas) 2026.

Event tersebut dijadwalkan berlangsung di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada 13 hingga 17 Oktober mendatang.

Saat ini, SOIna terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah NTT untuk mendukung penyelenggaraan ajang bagi atlet bertalenta khusus atau penyandang disabilitas intelektual.

Special Olympics World Summer Games merupakan kompetisi olahraga internasional bagi atlet bertalenta khusus.

Indonesia sebelumnya tampil pada edisi 2023 di Berlin dan berhasil membawa pulang sepuluh medali emas, lima perak, dan delapan perunggu.

Ketua Umum SOIna Warsito Ellwein  berharap para atlet kembali menunjukkan prestasi membanggakan pada edisi berikutnya.

"Atlet-atlet ini dapat merasakan sensasi berkompetisi dalam olahraga yang sesungguhnya."

