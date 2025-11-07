menu
Bojan Hodak Beberkan Rahasia Comeback Gila Persib Bandung di Markas Selangor FC

Bojan Hodak Beberkan Rahasia Comeback Gila Persib Bandung di Markas Selangor FC

Skuad Persib Bandung merayakan kemenangan atas Selangor FC. Foto: Persib.

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tak bisa menyembunyikan rasa bangganya melihat anak asuhnya tampil brilian saat bertamu ke markas Selangor FC pada matchday keempat Grup G AFC Champions League Two (ACL 2).

Laga penuh drama itu dimenangi Persib dengan skor 3-2 di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Kamis (6/11/2025) malam.

Tertinggal dua gol di babak pertama, Persib tampil jauh lebih hidup di paruh kedua dan membalikkan keadaan melalui gol Andrew Jung serta dua sontekan telat Adam Alis.

Adapun Selangor sempat memimpin 2-0 melalui aksi Chrigor Moraes dan bunuh diri bek Persib Patricio Matricardi.

Mental Juara Persib Bandung

Bagi Hodak, laga itu bukan sekadar kemenangan, melainkan bukti nyata bahwa Persib memiliki mentalitas pemenang.

"Awal pertandingan berjalan kurang memuaskan. Start kami kurang agresif."

"Namun, di babak kedua, kami langsung berbalik mengambil alih permainan," ucap pelatih asal Kroasia itu.

Kerja Keras Pemain

Hodak menilai kemenangan ini adalah hasil dari kerja keras dan disiplin tim selama persiapan.

Bojan Hodak ungkap rahasia di balik kebangkitan gila Persib Bandung di markas Selangor FC.

