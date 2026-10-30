Ojek Listrik Green SM Bike Hadir di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Green SM Bike layanan ojek listrik di Jakarta hadir melalui kampanye Sat Set Lebih Hijau.

Layanan ini menawarkan alternatif perjalanan harian dengan kendaraan listrik, sekaligus mendorong masyarakat untuk mulai mempertimbangkan mobilitas yang lebih ramah lingkungan.

Green SM mengoperasikan sepeda motor listrik dari VinFast dengan pengemudi yang mendapatkan pelatihan profesional.

Tarif perjalanan ditampilkan secara transparan melalui aplikasi sehingga pelanggan dapat mengetahui biaya sebelum melakukan pemesanan.

Penggunaan kendaraan listrik juga menghadirkan perbedaan dalam pengalaman berkendara, yakni melalui tingkat kebisingan yang lebih rendah dan tidak adanya emisi gas buang langsung dari knalpot.

Bagi Green SM, menghadirkan sepeda motor listrik ke Jakarta bukan hanya tentang menyediakan alternatif kendaraan, tetapi juga mendekatkan mobilitas listrik dengan kebutuhan masyarakat.

Menandai peluncuran layanan sepeda motor listrik Green SM di Indonesia, Pham Nhat Minh Hoang, Global Chief Executive Officer Green SM menegaskan komitmen perusahaan untuk mendukung transisi hijau di Tanah Air.

“Green SM ingin menjadi mitra jangka panjang Indonesia dalam transisi hijau dan upaya mencapai target pengurangan emisi. Dengan menghadirkan layanan transportasi berbasis kendaraan listrik yang berkualitas dan semakin dekat dengan masyarakat, kami berharap dapat mempermudah lebih banyak orang untuk memilih mobilitas yang lebih ramah lingkungan. Bersama masyarakat, kami ingin berkontribusi dalam membangun kota yang lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk ditinggali,” ujarnya.