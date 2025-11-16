Ojek Online dan Warga Berekonomi Rentan Terima Paket Sembako dari 98 Resolution Network

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah aktivis 98 Resolution Network kembali menggemakan gerakan solidaritas sosial #WargaPeduliWarga jilid 8 pada Sabtu (15/11/2025).

Ketiga lokasi sasaran pembagian 2.250 paket sembako, yaitu dua lokasi di Jakarta Pusat, DKI Jakarta dan satu lokasi di Kota Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Alhamdulillah, kami Aktivis 98 Resolution Network, hari ini (Sabtu, red) sedang membagikan 1.000 paket sembako. Ada kegiatan pembagian paket sembako di Benhil (Bendungan Hilir) Jakarta Pusat ini, 500 paket untuk Ojek Online dan 500 paket untu warga ekonomi rentan,” kata Restianti Jubir 98 Resolution Network di sela-sela acara di Jalan Penjaringan I/50 Bendungan Hilir, Pejambon, Jakarta Pusat.

Menurut Resti sapaan akrabnya, kegiatan ini untuk membantu pemerintah merealisasikan program strategis nasional.

Resi mengaku kegiatan ini tentu bukan perkara mudah untuk memecahkan persoalan semua di tengah kondisi global yang sedang bergejolak di mana-mana.

“Stabilitas politik dan penegakan hukum menjadi sebuah kunci untuk mencapai stabilitas ekonomi nasional dan demi terwujudnya Indonesia Emas. Jadi, sumbangsih sembako ini menjadi gerakan moral untuk saling membantu sesama," ucap Resti.

Menurut dia, untuk Benhil Jakarta Pusat, ada sebanyak 500 paket dibagikan kepada warga, dan 500 untuk Driver Ojek Online yang bekerja sama dengan Koalisi Ojek Nasional (KON). Paket sembako yang totalnya 1000 tersebut merupakan partisipasi solidaritas Bank Negara Indonesia (BNI).

"Kerja sama ini dilakukan berkat doa dan dukungan banyak pihak. Terutama kepada Bank BNI yang telah memberikan 1000 kepada warga dan Ojek Online di Benhil Jakarta," pungkas Resti.