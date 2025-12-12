OJK: 103.613 Debitur Terdampak Banjir Sumatera
jpnn.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan total debitur yang terdampak akibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, data sementara yang ia peroleh sebanyak 103.613 debitur yang terdampak. Kemungkinan masih akan bertambah jumlanya.
"Jumlahnya sementara berdasarkan assessment OJK terdapat 103.613 debitur yang terdampak," kata Dian dikutip Jumat (12/12).
Karena itu, OJK memastikan debitur yang terdampak langsung bencana di tiga provinsi tersebut akan mendapatkan perlakuan khusus untuk meringankan kreditnya.
Terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, bencana tersebut memicu potensi klaim asuransi mencapai hampir Rp 1 triliun atau tepatnya sekitar Rp 967,03 miliar.
Hal itu kata dia, merujuk dari data hingga 10 Desember 2025.
Rinciannya kata dia, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), potensi klaim asuransi properti mencapai Rp 492,53 miliar, sedangkab potensi klaim asuransi kendaraan bermotor sekitar Rp 74,50 miliar.
"Sedangkan konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (BMN) melaporkan adanya potensi klaim sebesar Rp 400 miliar," kata Ogi Prastomiyono.
OJK membeberkan sebanyak 103.613 debitur yang terdampak Bencana banjir di Pulau Sumatra. Kemungkinan masih akan bertambah jumlanya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemerintah Bakal Ambil Sementara Sawah dan Tanah yang Terdampak Bencana Sumatra
- Gilang dan Shandy Pimpin Langsung Penyaluran Bantuan di Lokasi Banjir Sumatra
- Royal Rugs Indonesia Kirim 100 Karpet Premium Buat Korban Bencana Sumatra
- Catat, 112.551 Rumah Rusak Akibat Banjir Sumatra
- Arsari Group Kirim Bantuan Logistik 43,5 Ton untuk Korban Banjir Sumatra
- Timnas 3x3 Persembahkan Medali Emas SEA Games untuk Korban Banjir Sumatra