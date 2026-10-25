OJK Apresiasi Bank Jakarta, Dorong Inklusi Keuangan dalam FinFest 2026

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian perdana ajang Jakarta Financial Festival (FinFest) 2026 di Blok M Square, Jakarta Selatan, resmi ditutup setelah berlangsung meriah pada 23-24 Oktober 2026.

Acara yang diinisiasi bersama Pemprov DKI Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) DKI Jakarta itu sukses menarik antusiasme tinggi dari masyarakat.

Kepala OJK Jabodebek, Edwin Nurhadi, menyampaikan apresiasi atas kesuksesan gelaran regional pertama Bulan Inklusi Keuangan di DKI Jakarta tersebut yang mencatatkan antusiasme luar biasa dari warga.

"Alhamdulillah saya dilaporkan dua hari pelaksanaan tumpah ruah dan juga sukses acaranya. Catatan yang saya terima, pengunjung hampir lebih dari 7.500, kemudian juga ada pembukaan rekening lebih dari 1.000, dan pengumpulan dana lebih dari Rp 5 miliar," ungkap Edwin dalam keterangan resmi, Sabtu (24/10/2026).

Edwin berharap sinergi lintas lembaga dan industri jasa keuangan ini dapat terus dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang demi mendongkrak literasi serta inklusi keuangan warga Ibu Kota secara berkelanjutan.

Kemeriahan penutupan Jakarta Financial Festival 2026 turut diwarnai dengan pemberian apresiasi kepada sejumlah institusi pendukung yang aktif mengedukasi masyarakat.

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Dalam sesi penganugerahan tersebut, Bank Jakarta sukses memborong dua penghargaan bergengsi sekaligus, yakni sebagai Booth Teredukatif dan Booth Teratraktif.

Kehadiran Bank Jakarta melalui konsep kampanye '#JakartaSehatFinansial' di area Blok M Square berhasil memikat pengunjung melalui berbagai layanan terpadu.