OJK Apresiasi Dukungan Bank Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif DKI

jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengapresiasi komitmen dan kontribusi Bank Jakarta dalam mendukung pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) DKI Jakarta.

Program itu menjadi salah satu unggulan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Nuning Isnainijati berterima kasih atas dukungan Bank Jakarta yang dinilai berperan penting dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif.

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"Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada Bank Jakarta atas dukungan dan kontribusinya dalam Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED)," ujar Nuning dalam keterangannya, pada Senin (6/7).

Menurut dia, Bank Jakarta juga menunjukkan komitmen nyata dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, khususnya pada subsektor event.

Partisipasi tersebut terlihat sejak rangkaian pembahasan awal hingga tahap persiapan implementasi program.

Nuning menjelaskan, Bank Jakarta aktif terlibat mulai dari rapat pra-Focus Group Discussion (FGD) pada April 2026, pelaksanaan FGD pada 12 Mei 2026, hingga berbagai tindak lanjut praimplementasi yang dilaksanakan sepanjang Juni 2026.

Dia menilai kolaborasi itu menjadi fondasi penting dalam membangun kerja sama yang berkelanjutan antara seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Jakarta.