OJK Beberkan Penyebab Tingginya Klaim Rasio Asuransi Kredit

jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan penyebab tingginya rasio klaim asuransi umum dan reasuransi pada lini usaha kredit.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, klaim asuransi tersebut tercatat mencapai level 85,56 persen per Oktober 2025.

"Potensi klaim pada lini asuransi kredit, antara lain dipengaruhi oleh kualitas portofolio kredit yang diasuransikan, dinamika kondisi ekonomi, serta praktik underwriting dan penetapan tarif pada sebagian produk," ujar Ogi Prastomiyono dikutip Minggu (28/12).

Untuk merespons hal itu, Ogi memastikan OJK telah mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat disiplin underwriting, menerapkan pricing yang memadai berbasis perhitungan aktuaria, serta mematuhi ketentuan pencadangan.

Selain itu, melalui POJK 20/2023 telah diterapkan mekanisme risk sharing dengan pihak pemberi kredit, sehingga pengelolaan risiko pada produk asuransi kredit menjadi lebih seimbang dan berkelanjutan.

Pendapatan premi asuransi umum dan reasuransi pada lini usaha kredit tercatat senilai Rp 19,67 triliun, dengan klaim sebesar Rp 16,83 triliun per Oktober 2025, sehingga rasio klaim lini usaha kredit tercatat berada pada level 85,56 persen.

“Rasio tersebut masih mencerminkan potensi tekanan risiko pada lini asuransi kredit,” jelas Ogi.

Kemudian, rasio klaim asuransi kesehatan tercatat sebesar 79,3 persen per kuartal III-2025, serta rasio klaim pada sebagian besar lini bisnis lainnya tercatat masih di bawah 50 persen atau berada di bawah rata-rata industri.