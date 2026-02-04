menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » OJK Dukung Bareskrim Polri Usut Kasus Saham Gorengan di Pasar Modal

OJK Dukung Bareskrim Polri Usut Kasus Saham Gorengan di Pasar Modal

OJK Dukung Bareskrim Polri Usut Kasus Saham Gorengan di Pasar Modal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi - logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ANTARA/HO-OJK

jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi soal penyelidikan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, pada indikasi praktik manipulasi pasar atau saham gorengan di pasar modal Indonesia. 

Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menyatakan pihaknya mendukung upaya bersih-bersih pasar tersebut.

Hasan Fawzi menegaskan regulator sangat menghargai setiap langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum. 

Baca Juga:

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan semangat reformasi integritas yang sedang dicanangkan oleh otoritas.

Meski demikian, Inarno menekankan pentingnya proses hukum tersebut berjalan sesuai koridor aturan yang berlaku. 

Dia berharap penegakan hukum dilakukan secara objektif agar tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu di pasar.

Baca Juga:

"Tentu norma yang kami anut, tentu kami sangat mengapresiasi dan menghargai setiap upaya dari para penegak hukum," ujar Hasan dikutip Rabu (4/2).

Terlebih dari itu, Hasan Fawzi berharap proses penyelidikan tersebut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi soal penyelidikan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terhadap indikasi saham gorengan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI