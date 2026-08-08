OJK Ingatkan Pentingnya Literasi Keuangan Sebelum Wujudkan Mobil Impian
jpnn.com, KOTA TANGERANG - Memiliki kendaraan impian sering kali terasa tinggal selangkah ketika pilihan mobil sudah ada dan skema kredit tersedia.
Namun, di balik kemudahan pembiayaan, kemampuan mengelola keuangan tetap menjadi hal penting, agar cicilan tidak berubah menjadi beban pada kemudian hari.
Hal itu menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terus mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat.
Bersama PT Toyota Astra Financial Services (TAF), OJK menggelar edukasi bertajuk “Literasi dan Inklusi Keuangan: Cerdas Mengelola Keuangan, Bebas Cemas di Masa Depan” di GIIAS 2026, ICE BSD, Tangerang.
Direktur TAF Ezar Kumendong mengatakan. pemahaman terhadap kondisi keuangan, dan produk pembiayaan menjadi fondasi penting sebelum konsumen mengambil keputusan.
“Literasi keuangan adalah fondasi dari pembiayaan yang sehat. Nasabah yang memahami produk dan kondisi finansialnya secara utuh akan mengambil keputusan yang lebih baik,” kata Ezar di ICE BSD, Tangerang, Sabtu (8/8).
Edukasi tersebut berlangsung ketika pasar otomotif dan pembiayaan kendaraan menunjukkan tren positif.
Data Gaikindo mencatat penjualan mobil domestik pada semester I 2026 mencapai 436.564 unit, naik 15,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Memiliki kendaraan impian sering kali terasa tinggal selangkah ketika pilihan mobil sudah ada dan skema kredit tersedia.
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