OJK: Kredit Perbankan Tumbuh 7,7% di September 2025, Kinerja Intermediasi Stabil

jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan perkembangan terkini mengenai kinerja perbankan di Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan kinerja intermediasi perbankan stabil dengan prevalensi risiko terjaga.

Pada September 2025, kredit tumbuh 7,70 persen year-on-year (yoy), meningkat dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 7,56 persen, menjadi Rp 8,192,8 triliun.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi sekitar 15,18 persen, diikuti oleh kredit konsumsi sekitar 7,42 persen, sedangkan kredit modal kerja tumbuh sebesar 3,37 persen yoy.

Dari kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 11,53 persen, sementara kredit UMKM tumbuh 0,23 persen.

Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh 11,81 persen yoy, meningkat signifikan dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 8,51 persen yoy, menjadi Rp 9,695,4 triliun.

"Kinerja intermediasi perbankan stabil, dengan prevelensi risiko yang terjaga dan aktivitas perbankan juga tetap optimal untuk mmberikan layanan keuangan bagi masyarakat," ujar Dian Ediana Rae dalam jumpa pers daring Jumat (7/11).

Selanjutanya, Dian Ediana menjelaskan penurunan BI Rate, diikuti penurunan suku bunga perbankan.