OJK Mulai Pantau Isu Pergerakan Haji Isam dan BCA

jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memantau rumor terkait akuisisi BCA oleh Haji Isam yang berkembang beberapa waktu lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pemantauan tersebut untuk memastikan perkembangan itu berlangsung secara sehat dan tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas sistem keuangan.

Karena itu, OJK terus mencermati setiap perkembangan terkait kepemilikan saham dan struktur pengendalian bank.

"OJK akan melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Dian di Jakarta, Kamis (15/10).

OJK juga tetap memastikan setiap perubahan kepemilikan dan pengendalian bank dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta ketentuan mengenai kepemilikan dan pengendalian bank yang berlaku.

Dari perspektif prudensial, Dian menjelaskan bahwa perubahan kepemilikan atau pengendalian pada bank besar tidak hanya dilihat dari aspek transaksi sahamnya.

Lebih dari itu, perubahan tersebut dapat dilihat dari potensi dampaknya terhadap profil risiko bank, konsentrasi eksposur, transaksi dengan pihak terkait, kualitas penerapan tata kelola, serta keterkaitan antara bank dengan kelompok usaha yang berada di bawah pengendalian pemegang saham.

Oleh karena itu, apabila pada suatu waktu terdapat perubahan pengendalian yang bersifat material di suatu bank, kata Dian, OJK akan mencermati dampaknya secara menyeluruh.