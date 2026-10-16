OJK Respons Ancaman MSCI Soal Penurunan Rating Pasar Modal Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan pihaknya bersama Self-Regulatory Organization (SRO) sedang melakukan reformasi terbesar dalam sejarah pasar modal Indonesia sejak Januari 2026.

Regulator pasar modal tersebut mengklaim telah memenuhi dan melaksanakan seluruh perhatian dari global index provider, termasuk peningkatkan transparansi keterbukaan dari umum lima persen menjadi satu persen.

Selain meningkatkan transparansi, OJK menggranularkan tipe investor dari sembilan jenis menjadi 39 jenis serta menaikkan free float secara bertahap agar dapat diterima komunitas investor global.

"Nah mungkin yang terakhir ini yang masih mungkin menjadi harapan dari banyak pihak terkait bagaimana enforcement ini," ujar Friderica di kantor Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (16/10).

Di samping reformasi struktur pasar, perhatian banyak pihak saat ini masih tertuju pada aspek penegakan hukum di industri pasar modal.

Friderica menegaskan OJK bersama Bursa Efek Indonesia telah menjatuhkan banyak sanksi sejak Januari 2026 hingga saat ini.

?OJK melayangkan sanksi denda administratif kepada jajaran pelaku pasar modal, mulai dari pelaku perdagangan, penjamin emisi, pihak penjatahan pasti, hingga pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner/UBO).

Terkait review dari MSCI, OJK menyatakan tetap menghormati pengumuman yang disampaikan secara tiba-tiba pada pagi hari, meskipun jadwal resminya baru dilakukan pada November.