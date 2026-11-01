OJK Sanksi Puluhan Emiten dan Individu atas Pelanggaran Pasar Modal, Ini Daftarnya

jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan deretan perusahaan, lembaga sekuritas, hingga individu yang melakukan pelanggaran atas perdagangan saham, penawaran umum, serta kegiatan penasihat investasi.

Sanksi administratif berupa denda finansial hingga pembekuan izin tersebut menjerat sejumlah emiten dari berbagai sektor industri, seperti DSSA, BREN, CUAN, FILM, KIOS, TRON, SUPR, IMPC, SHID, AYLS, dan BSML, serta financial influencer Belvin Tannadi.

Emiten PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) yang bergerak di sektor energi dan ketenagalistrikan, pertambangan batu bara, serta teknologi dan telekomunikasi tercatat dijatuhi sanksi terberat.

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OJK mengenakan denda sebesar Rp1,5 triliun kepada pemegang saham pengendali DSSA, yakni PT Sinar Mas Tunggal.

Regulator juga menjatuhkan sanksi denda Rp1,4 miliar kepada PT Sinarmas Sekuritas, serta membekukan izin pendaftaran Wakil Penjamin Emisi Efek atas nama Rudy selama satu tahun.

Sanksi denda masing-masing sebesar Rp1,4 miliar turut dikenakan kepada tujuh perusahaan efek, yaitu PT Aldiracita Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT Amantara Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., PT Supra Sekuritas Indonesia, PT Buana Capital Sekuritas, dan PT Waterfront Sekuritas Indonesia.

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Sementara itu, perusahaan sekuritas RHB Sekuritas dijatuhi sanksi denda sebesar Rp700 juta.

OJK memberikan sanksi peringatan tertulis kepada tujuh individu jajaran perwakilan sekuritas, yaitu Fitra Sie, Sam Sahiry Rumamby, Widya Halim, Suryadi, Morgan Gindo Wardana, Maria Retnowulan, dan Baskara Alias Karnen S.