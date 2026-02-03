OJK Sebut IHSG Melemah Bukan Hanya di RI

jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan investor asing mencatatkan aksi beli bersih (net buy) senilai Rp 654,9 miliar di pasar saham Indonesia pada perdagangan hari Senin (2/02).

Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi alias Kiky mengatakan aksi beli bersih investor asing pada hari ini, dilakukan setelah mereka melakukan aksi jual bersih (net sell) sepanjang empat hari pada pekan lalu.

“Ternyata setelah empat hari asing net sell, pada hari ini asing mencatatkan net buy sebesar Rp654,9 miliar. Jadi ini berita bagusnya bahwa ternyata foreign buy hari ini setelah empat hari kemarin net sell dari foreign,” ujar Kiky dikutip Selasa (3/1).

Kiky menjelaskan pelemahan tidak hanya terjadi pada indeks di Indonesia, namun juga terjadi pada bursa-bursa di kawasan Asia, dengan salah satu contohnya Korea Selatan yang menerapkan trading halt pada Indeks Kospi pada perdagangan Senin (2/2).

“Secara regional, indeks-indeks di regional juga minus ya, kalau kami lihat di Kospi Korea itu minusnya bahkan jauh lebih dalam 5,4 persen, kemudian di Hong Kong, kemudian India, Singapura dan China juga secara regional melemah,” ujar Kiky.

Dengan demikian, menurutnya, meskipun mengalami pelemahan namun masih terdapat hal positif yang dapat dicermati di pasar saham Indonesia

“Jadi kami melihatnya ini juga untuk perspektif yang lebih luas dan lebih global. Jadi market kita hari ini walaupun turun tapi ada hal-hal baik yang bisa kita lihat,” ujar Kiky.

Kiky menjelaskan saham-saham yang mengalami penurunan pada hari ini yaitu saham-saham yang selama ini memang valuasinya sudah tinggi, sementara untuk saham-saham yang berfundamental bagus, cenderung mengalami kenaikan pada hari ini.