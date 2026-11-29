jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perbankan akan tetap berhati-hati dalam merespons kenaikan suku bunga kebijakan Bank Indonesia atau BI-Rate terkait penyesuaian suku bunga kredit.

“Kalau dalam situasi ekonomi RI yang masih seperti ini, saya kira kalau menaikkan (bunga kredit) sekarang itu akan overshoot,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana di Jakarta, Sabtu (28/11).

Dian mengatakan aktivitas bisnis yang saat ini masih menghadapi tantangan membuat kenaikan suku bunga kredit berisiko menekan permintaan kredit lebih lanjut.

Selain itu, kenaikan suku bunga kredit dalam waktu dekat dikhawatirkan meningkatkan risiko kredit macet.

Oleh karena itu, menurut Dian perbankan akan cenderung menghindari langkah tersebut, terutama terhadap nasabah utama (prime customer).

“Sebelumnya kan pernah kejadian higher for longer (era suku bunga acuan tinggi). Artinya bahwa bank itu lebih akan melihat keamanan dari loan-nya, instead of menaikkan tingkat suku bunga,” kata dia.

Hingga akhir tahun, Dian optimis kredit dapat tumbuh pada kisaran 13 persen. Adapun pertumbuhan kredit pada Oktober 2026 mencapai 13,2 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Dian juga memandang bahwa ke depan, program-program pemerintah dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan kredit.