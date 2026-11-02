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OJK Soroti Peluang Lembaga Syariah Garap Layanan Emas Hulu ke Hilir

OJK Soroti Peluang Lembaga Syariah Garap Layanan Emas Hulu ke Hilir
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OJK Soroti Peluang Lembaga Syariah Garap Layanan Emas Hulu ke Hilir. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai lembaga jasa keuangan syariah memiliki peluang besar untuk menggarap dan mengembangkan layanan bullion dari hulu ke hilir.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyatakan peluang tersebut terbuka lebar seiring hadirnya mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK) serta peluncuran Roadmap Bulion 2026–2031 sejak Maret lalu.

Integrasi aturan tersebut kini makin solid seiring hadirnya Fatwa DSN-MUI Nomor 166 Tahun 2026 sebagai panduan kepatuhan syariah bagi seluruh pelaku industri.

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Agusman menegaskan bullion merupakan komoditas strategis yang berpotensi untuk dieksplorasi demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Bullion atau emas ini adalah satu bidang usaha yang sebetulnya bisa dieksplor luar biasa untuk kemajuan sektor keuangan dan ekonomi negeri,” ujar Agusman dalam webinar daring, Senin (2/11).

Pengembangan layanan bullion secara menyeluruh di industri mencakup lima lini bisnis utama, yakni jasa penitipan, simpanan, gadai, perdagangan, hingga pembiayaan berbasis emas.

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Paket bisnis bullion lengkap dengan lima instrumen tersebut saat ini telah diimplementasikan oleh PT Pegadaian.

Otoritas mencatat nilai cadangan emas yang dikelola PT Pegadaian saat ini telah menembus angka lebih dari 160 triliun rupiah.

OJK menilai lembaga jasa keuangan syariah memiliki peluang besar untuk menggarap dan mengembangkan layanan bullion dari hulu ke hilir.

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