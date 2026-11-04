OJK Ungkap Tekanan IHSG Konsekuensi Logis Reformasi Pasar Modal
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi membeberkan sejumlah penyebab di balik tekanan yang terus melanda pasar modal Indonesia belakangan ini.
Friderica menjelaskan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat ini konsekuensi logis dari reformasi terbesar dalam sejarah pasar modal yang sedang dijalankan.
Selain faktor reformasi internal, dia menyebut tekanan pasar modal turut dipicu oleh dinamika global yang menantang.
"Kalau kami cermati tentunya IHSG ini sangat dipengaruhi juga oleh dinamika geopolitik secara global," kata Frederica.
Pejabat yang akrab disapa Kiki tersebut menambahkan tekanan pasar juga diperberat faktor inflasi serta ekspektasi suku bunga yang tinggi dalam jangka panjang.
Dia menjelaskan pembersihan sistem di pasar modal ini seperti proses untuk mengeluarkan elemen yang kurang baik.
Meskipun IHSG tertekan, dia menegaskan fundamental kinerja emiten domestik masih berada dalam kondisi sangat baik.
"Fundamental kalau kami lihat kinerja emiten di Q2 itu dari laporan yang tadi, sudah saya sebutkan juga kinerjanya sangat baik," katanya menjelaskan.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan sejumlah penyebab di balik tekanan yang terus melanda pasar modal Indonesia belakangan ini.
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