jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menetapkan status mitra driver ojek online (ojol) sebagai pengusaha mikro.

Perubahan status ini akan memberikan berbagai manfaat yang bisa diakses oleh mitra driver dan tidak akan mengubah cara mitra driver menjalankan aktivitas.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menuturkan mitra driver ojol roda dua ditetapkan sebagai pengusaha mikro karena terdapat beberapa karakteristik kemandirian dalam menjalankan kegiatan usaha, yakni bisa menggunakan kendaraan dan ponsel milik sendiri, bebas mengatur waktu kerja, serta bebas menggunakan berbagai platform.

“Melalui pengakuan sebagai Pengusaha Mikro, pemerintah ingin memperluas kesempatan bagi mitra driver untuk berkembang, tidak hanya sebagai mitra transportasi online, tetapi juga sebagai pelaku usaha yang mandiri,” kata Temmy dalam acara sosialisasi status mitra sebagai pengusaha mikro.

Dengan menjadi pengusaha mikro, mitra driver bisa mengakses berbagai manfaat, di antaranya bebas pajak untuk penghasilan hingga Rp500 juta per tahun, akses program pemerintah termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS), serta pelatihan kewirausahaan dari Kementerian UMKM.

Untuk bisa mengakses manfaat ini, mitra driver wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi Pengusaha Mikro.

Nantinya, proses pendaftaran NIB akan difasilitasi oleh Kementerian UMKM bekerjasama dengan aplikator.

“Upaya ini membutuhkan dukungan seluruh ekosistem, termasuk perusahaan aplikasi, agar manfaat pemberdayaan dapat dirasakan secara nyata oleh mitra dan keluarganya,” tambah Temmy.